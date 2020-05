Laboratórios da Embrapa São Carlos realizarão testes de Covid-19

Prédio da Embrapa Pecuária Sudeste em São Carlos - Crédito: Juliana Sussai

Os centros de pesquisa da Embrapa colocaram à disposição do governo federal sua estrutura de equipamentos, produtos e pessoal para ajudar na realização de testes laboratoriais para identificação da Covid-19. Os testes estão baseados no uso do equipamento RT-PCR, comumente empregado em estudos de biologia molecular.

A contribuição atende orientação do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que está atuando em parceria com o Ministério da Saúde. A ministra Tereza Cristina solicitou à Embrapa o levantamento dos laboratórios capazes de conduzir testes com a técnica RT-PCR e terem seu uso rotineiro redirecionado para identificar a eventual presença do coronavírus em amostras biológicas.

Laboratórios da Embrapa poderão ser utilizados na etapa de amplificação e detecção do material genético (RNA fita simples) do coronavírus nas amostras recebidas. Os testes serão supervisionados pelo Ministério da Saúde em conjunto com instituições como a Fundação Osvaldo Cruz (Fiocruz) e o Instituto Adolfo Lutz.

No entanto, a Embrapa não prestará o serviço de testes laboratoriais da Covid-19 diretamente para pessoas físicas ou instituições particulares. Caberá às instituições públicas da área de saúde o atendimento ao público para, posteriormente, encaminhar para a Embrapa as amostras para exame.

A capacidade instalada na Embrapa indica a possibilidade de uso de até 55 de seus laboratórios. As estruturas são usadas para tarefas como detecção de genes de interesse agronômico em plantas, animais e microrganismos e podem ter seu uso adaptado para a necessidade prevista pelo Ministério da Saúde. Com base na infraestrutura disponível, a Embrapa pode, potencialmente, contribuir com quase 43 mil análises por dia.

A Empresa já vem colaborando com a Fiocruz para a realização de testes de detecção de Chikungunya, dengue e zica vírus, com o emprego da mesma tecnologia, visando aliviar as demandas do sistema de saúde.

Até o momento, os laboratórios da Embrapa Gado de Corte (Campo Grande-MS) e da Embrapa Suínos e Aves (Concórdia-SC) receberam dos Laboratórios Centrais de Saúde Pública (Lacen) certificação oficial para fazer testes. O primeiro está fazendo testes de Chikungunya, dengue e zica vírus e covid-19. O laboratório de Concórdia começará a realizar testes de coronavírus (enviados pelo Lacen-SC) a partir da segunda quinzena de maio. Outros dois laboratórios que estão prestes a receber a certificação são os da Embrapa Gado de Leite (Juiz de Fora-MG) e da Embrapa Milho e Sorgo (Sete Lagoas-MG).

Segue abaixo a relação dos 55 laboratórios que poderão ser utilizados:

Laboratório de Microbiologia do Leite 1 - Embrapa Gado de Leite (Juiz de Fora-MG);

Laboratório de Microbiologia do Leite 2 - Embrapa Gado de Leite (Juiz de Fora-MG);

Laboratório de Biologia Molecular 1 - Embrapa Milho e Sorgo (Sete Lagoas-MG);

Laboratório de Biologia Molecular 2- Embrapa Milho e Sorgo (Sete Lagoas-MG);

Laboratório de Diagnóstico Molecular 1 - Embrapa Agroindústria de Alimentos (Rio de Janeiro-RJ);

Laboratório de Diagnóstico Molecular 2 - Embrapa Agroindústria de Alimentos (Rio de Janeiro-RJ);

Laboratório de Biologia Molecular 1 - Embrapa Agrobiologia (Seropédica-RJ);

Laboratório de Biologia Molecular 2 - Embrapa Agrobiologia (Seropédica-RJ);

Laboratório de Biotecnologia Vegetal - Embrapa Soja (Londrina-PR);

LGMSA 1 - Embrapa Soja (Londrina-PR);

LGMSA 2 - Embrapa Soja (Londrina-PR);

LGMSA 3 - Embrapa Soja (Londrina-PR);

Lab. Embrapa Meio Norte - Embrapa Meio Norte (Teresina-PI);

Laboratório de Biologia Molecular - Embrapa Mandioca e Fruticultura (Cruz das Almas-BA);

Laboratório de Biologia Molecular - Embrapa Tabuleiros Costeiros (Aracaju-SE);

Laboratório de Biotecnologia - Embrapa Algodão (Campina Grande-PB);

Laboratório de Biotecnologia - Embrapa Caprinos e Ovinos (Sobral-CE);

Laboratório de Microbiologia de Solos - Embrapa Semiárido (Petrolina-PE);

Laboratório de Microbiologia e Biologia Molecular - Embrapa Agrossilvipastoril (Sinop-MT);

Laboratório de Virologia - Embrapa Uva e Vinho (Bento Gonçalves-RS);

Laboratório de Genética Molecular LGMV - Embrapa Uva e Vinho (Bento Gonçalves-RS);

Laboratório de Recursos Genéticos LRGM - Embrapa Uva e Vinho (Bento Gonçalves-RS);

Laboratório da Embrapa Suínos e Aves 1- Embrapa Suínos e Aves (Concórdia-SC);

Laboratório da Embrapa Suínos e Aves 2 - Embrapa Suínos e Aves (Concórdia-SC);

Laboratório da Embrapa Suínos e Aves 3 - Embrapa Suínos e Aves (Concórdia-SC);

Laboratório da Embrapa Suínos e Aves 4 - Embrapa Suínos e Aves (Concórdia-SC);

Laboratório da Embrapa Pecuária Sudeste - Embrapa Pecuária Sudeste (São Carlos-SP);

Laboratório de Genômica e Biologia Molecular - Embrapa Amazônia Ocidental (Manaus-AM);

Laboratório de Genética e Biotecnologia 1 - Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia (Brasília-DF);

Laboratório de Genética e Biotecnologia 2 - Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia (Brasília-DF);

Laboratório de Planta Praga 1 - Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia (Brasília-DF);

Laboratório de Planta Praga 2 - Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia (Brasília-DF);

Laboratório de Planta Praga 3 - Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia (Brasília-DF);

Laboratório de Planta Praga 4 - Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia (Brasília-DF);

Laboratório de Reprodução Animal - Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia (Brasília-DF);

Laboratório de Quarentena Vegetal - Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia (Brasília-DF);

Laboratório de Virologia - Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia (Brasília-DF);

Laboratório de Genética Molecular de Lavras-MG - Embrapa Café;

Laboratório de Fitopatologia - Embrapa Cerrados (Brasília-DF);

Laboratório de Biotecnologia - Embrapa Roraima (Boa Vista-RR);

Laboratório de Biotecnologia Vegetal 1 - Embrapa Arroz e Feijão (Santo Antônio de Goiás-GO);

Laboratório de Biotecnologia Vegetal 2 - Embrapa Arroz e Feijão (Santo Antônio de Goiás-GO);

Laboratório de Virologia e Biologia Molecular - Embrapa Hortaliças (Brasília-DF), com um equipamento de RT-PCR (PCR em tempo real);

Laboratório de Melhoramento de Plantas - Embrapa Hortaliças (Brasília-DF), com dois equipamentos de RT-PCR (PCR em tempo real);

Laboratório Biopec 1 - Embrapa Gado de Corte (Campo Grande-MS);

Laboratório Biopec 2 - Embrapa Gado de Corte (Campo Grande-MS);

Laboratório de Biotecnologia Vegetal - Embrapa Gado de Corte (Campo Grande-MS);

Laboratório de Genética e Biologia Molecular - Embrapa Amazônia Oriental (Belém-PA);

Laboratório de Biotecnologia - Embrapa Pesca e Aquicultura (Palmas-TO);

Laboratório de Biotecnologia 1 - Embrapa Rondônia (Porto Velho-RO);

Laboratório de Biotecnologia 2 - Embrapa Rondônia (Porto Velho-RO);

Laboratório de Biotecnologia Molecular 1 - Embrapa Florestas (Colombo-PR);

Laboratório de Biotecnologia Molecular 2 - Embrapa Florestas (Colombo-PR);

Laboratório de Biotecnologia Molecular 3 - Embrapa Florestas (Colombo-PR);

Laboratório de Biotecnologia - Embrapa Trigo (Passo Fundo-RS).

