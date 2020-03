Laboratório de divulgação científica da UFSCar produz podcast diário sobre a Covid-19

Crédito: Divulgação

O Laboratório Aberto de Interatividade para a Disseminação do Conhecimento Científico e Tecnológico (LAbI) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) está veiculando diariamente podcast com as principais notícias, recomendações e entrevistas sobre a Covid-19, além de dicas sobre fontes de informação, atividades culturais e outras iniciativas para o período de distanciamento social.

Apresentado pelos jornalistas Mariana Pezzo e Tárcio Fabrício, o podcast Quarentena tem foco em informação de qualidade e nas pesquisas relacionadas ao cenário da pandemia. "Desde o início, a situação veio acompanhada de notícias falsas, de má qualidade, ou em volume excessivo, o que causa confusão e apreensão. Várias entidades têm recomendado que as pessoas limitem suas fontes àquelas mais confiáveis e o tempo que passam se informando sobre a Covid. Assim, nossa ideia foi oferecer um resumo diário, comentado, e com cuidado para esclarecer sem gerar pânico", conta Pezzo. "Além disso, em um cenário muito específico de comunicação científica, em que uma grande quantidade de estudos é publicada diariamente antes mesmo da revisão por pares, temos tentado valorizar a Ciência e, ao mesmo tempo, colocá-la em contexto para que não sejam criadas falsas expectativas", complementa.

Os episódios de Quarentena, com cerca de 25 minutos cada, vão ao ar diariamente no início da noite, inclusive aos finais de semana. Eles estão disponíveis no site do LAbI (em www.labi.ufscar.br/category/quarentena) e, também, nos principais agregadores de podcasts e serviços de streaming, como Spotify, iTunes, Deezer, Google Podcasts, TuneIn e outros.

O Laboratório também criou o videocast "Fica em Casa", com dicas de produções culturais online, que será divulgado semanalmente, e tem priorizado informações sobre a Covid-19 nas suas produções regulares. Além do site do LAbI (www.labi.ufscar.br), as produções podem ser conferidas nas redes sociais do Laboratório: Facebook (https://www.facebook.com/labiufscar), Instagram (@labi_ufscar), Twitter (@clickciencia) e Linkedin (https://www.linkedin.com/company/labiufscar/). As iniciativas são desenvolvidas em parceria com o Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais (CDMF), Centro de Pesquisa, Inovação e Difusão (Cepid) apoiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp).

