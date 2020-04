Laboratório de divulgação científica da UFSCar produz material sobre prevenção da Covid-19 em Libras

O Laboratório Aberto de Interatividade para a Disseminação do Conhecimento Científico e Tecnológico (LAbI) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) veiculou vídeo com instruções para prevenção da Covid-19 em Língua Brasileira de Sinais (Libras). O material aborda a importância do distanciamento social, cuidados a serem tomados quando há necessidade de deixar residência e, também, o que fazer no caso de aparecimento de sintomas.

O vídeo está disponível no canal do LAbI no YouTube (https://bit.ly/349okX5) e também tem versão para ser baixada e compartilhada no WhatsApp. O material integra o esforço do LAbI de elaboração e circulação de informações de qualidade sobre a Covid-19 para diferentes públicos, que inclui podcast diário (Quarentena), videocast com dicas de atividades culturais online, divulgação de pesquisas sobre o tema, dentre outros produtos. Outros destes materiais já estão sendo preparados para versões em Libras.

As atividades do LAbI contam com o apoio do Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais (CDMF) e do Centro de Inovação em Novas Energias (Cine), ambos financiados pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp). As atividades do Laboratório no escopo da Covid-19 têm parceria também com o InformaSUS, projeto de extensão que congrega integrantes da comunidade acadêmica da UFSCar de diferentes áreas do conhecimento, com o mesmo objetivo de produzir e disseminar informação confiável no contexto da pandemia.

As produções do Laboratório podem ser acompanhadas no Facebook (www.facebook.com/labiufscar), Instagram (@labi_ufscar), Twitter (@clickciencia) e Linkedin (www.linkedin.com/company/labiufscar/). Mais informações e acesso aos materiais no site do LAbi (www.labi.ufscar.br).

