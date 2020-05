Laboratório de divulgação científica da UFSCar produz animação com instruções e cuidados no uso de máscaras

Crédito: Divulgação

O Laboratório Aberto de Interatividade para a Disseminação do Conhecimento Científico e Tecnológico (LAbI) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) acaba de lançar novo vídeo voltado ao compartilhamento de informações sobre a pandemia de Covid-19 e estratégias de prevenção. O material, uma animação com pouco mais de um minuto e meio, reúne instruções sobre o uso das máscaras respiratórias.

"Hoje, o uso abrangente de máscaras é recomendado como estratégia importante de prevenção do contágio entre as pessoas que precisam sair de casa. No entanto, a utilização correta é essencial para a eficácia dessas estratégias e, caso contrário, a máscara usada sem os devidos cuidados pode até mesmo se tornar um risco. Por isso elegemos este tema como prioritário para esta produção", compartilha Adilson de Oliveira, docente do Departamento de Física (DF) da UFSCar e Coordenador Geral do LAbI.

O vídeo pode ser conferido no canal do LAbI no Youtube (https://bit.ly/2LcAcip) e, também, nos sites e redes sociais do Centro de Inovação em Novas Energias (Cine) e do Centro de Desenvolvimento em Materiais Funcionais (CDMF), centros de pesquisa apoiados pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp) que têm suas atividades de educação e difusão do conhecimento concretizadas pela equipe do LAbI.

O material aborda a importância da higienização adequada e do ajuste correto das máscaras, especificações sobre modelos mais apropriados e ações que não devem ser realizadas em nenhuma hipótese, como tocar a máscara ou tirá-la para falar, dentre outras orientações. Também está disponível para download arquivo ajustado para compartilhamento no WhatsApp (https://bit.ly/2W6gTxr). Mais informações podem ser obtidas no site do LAbI (www.labi.ufscar.br).

A nova produção vem se somar a uma série de outros esforços do LAbI na divulgação de informações confiáveis sobre a Covid-19. Dentre eles, destaca-se o podcast diário Quarentena (https://bit.ly/2SD7sDn), que já está em sua 50ª edição com resumo das principais notícias sobre a Covid-19 publicadas no Brasil e no mundo, além de entrevistas exclusivas, dicas culturais, dentre outros tópicos.

Outro material relevante é a série de vídeos "Covid-19: Perguntas e Respostas", que reúne dúvidas comuns sobre a doença, respondidas por Bernardino Geraldo Alves Souto, docente do Departamento de Medicina (DMed) da UFSCar. Um diferencial do projeto é que os vídeos trazem janela com interpretação em Língua Brasileira de Sinais (Libras). A tradução é fruto de colaboração com o Laboratório de Tradução Audiovisual da Língua de Sinais (Latravilis), vinculado ao curso de Bacharelado em Tradução e Interpretação em Libras-Língua Portuguesa da UFSCar.

Outras séries em produção são as vídeo-legendas "Fique sabendo", baseadas em artigos científicos sobre a Covid-19, e "Fica em casa", com dicas de conteúdos e atividades culturais disponíveis na Internet. Toda esta produção está disponível na playlist "Covid-19" no canal do LAbI no Youtube.

As atividades do LAbI no contexto da Covid-19 acontecem em parceria também com o projeto de extensão da UFSCar "InformaSUS - Comunicação Social em Covid-19" (www.informasus.ufscar.br), coordenado por Gustavo Nunes de Oliveira, docente do DMed da UFSCar.

