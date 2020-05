Juíza nega liminar para abrir comércio no sistema drive-thru em São Carlos

Lojas do comércio de rua devem continuar fechadas - Crédito: Maycon Maximino/arquivo

A juíza Gabriela Muller Carioba Attanasio, da vara da fazenda pública, indeferiu o pedido de liminar do Comércio Varejista de São Carlos, da Associação Comercial e Industrial de São Carlos (ACISC) e o Sindicato do Comércio Varejista de São Carlos e Região (Sincomercio) para a abertura das lojas no sistema drive-thru.

A proposta era que o comércio em geral pudesse fazer entrega de seus produtos em circuito, diretamente nos veículos dos clientes organizados na via pública ou em estacionamento próprio.

No começo do mês a mesma magistrada autorizou a abertura do shopping Iguatemi para vendas no sistema drive-thru.

Na decisão que a juíza nega o pedido das entidades que representam os comerciantes, ela explicou o motivo da autorização concedida ao shopping. "A questão do shopping é peculiar, pois o espaço de estacionamento é amplo, com lugar para entrada e outro para saída dos veículos, o que não ocorre nos estabelecimentos situados na rua. A maioria sem estacionamento próprio, sendo que, nos autos relativos ao shopping, o município informou a dificuldade de fiscalização e relatou que, após a adoção do sistema, houve aumento de pessoas na ruas e do número de casos do COVID-19. Por isso, a situação exige cautela".

O Sincomercio se pronunciou atráves de uma nota sobre da decisão da Justiça:

O sistema seria uma alternativa para que todos os setores do comércio pudessem movimentar suas atividades, já que muitos estabelecimentos não tiveram nenhuma venda desde o início da quarentena em março, dentro do cenário de isolamento social para evitar a propagação da infecção e transmissão do COVID-19. As entidades já estão estudando alternativas para reversão da decisão em questão.

