Internada com suspeita de Covid-19, idosa de 86 anos ganha festa de aniversário na UTI do Hospital São Francisco

Sra. Esther ganhou um bolo de chocolate da equipe do Hospital São Francisco para celebrar seus 86 anos

Pedido feito e realizado. No último domingo, dia 17 de maio, dona Esther Gubetti Pires, internada com suspeita de Covid-19 na UTI do Hospital São Francisco - que faz parte do Sistema Hapvida -, teve ainda mais motivos para comemorar seu aniversário de 86 anos.

Se recuperando a cada dia, após um dia entubada e quatro de internação, ela pediu um bolo de chocolate para celebrar seu aniversário, foi atendida pela equipe do Hospital São Francisco e emocionou seus familiares.

"Estamos muito felizes com o carinho e atenção que minha avó tem recebido de toda equipe, sabemos que é um momento muito difícil para todos e principalmente para quem está à frente desta missão. Pequenas atitudes como a de realizar o pedido dela de aniversário faz toda a diferença nos tempos de hoje e não tem dinheiro que pague", conta Bruna, neta da senhora Esther.

A idosa permanece internada no Hospital São Francisco, em isolamento, aguardando o resultado dos exames de Covid - 19.

