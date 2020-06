INSS prorroga atendimento remoto até 10 de julho

Crédito: IG -

Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) prorrogou até o dia 10 de julho o atendimento remoto aos seus segurados e beneficiários em razão da pandemia da Covid-19. A portaria que normatiza a prorrogação, foi publicada nesta segunda-feira (22) no Diário Oficial da União, e prevê o retorno gradual do atendimento presencial nas agências no dia 13 de julho.

No retorno gradual, serão priorizados serviços de perícia médica, avaliação social, reabilitação profissional, justificação administrativa e cumprimento de exigências. Para esses atendimentos o segurado deve realizar o agendamento prévio pelo site, pelo aplicativo do Meu INSS ou pelo telefone 135.

A portaria ressalta que a retomada do atendimento presencial nas Agências da Previdência Social, por meio do retorno gradual e seguro, deverá observar a implementação das medidas mínimas de segurança sanitária recomendadas pelo Ministério da Saúde.

Além disso, o regime de plantão para tirar dúvidas continua nas agências enquanto o atendimento presencial não for totalmente retomado.

