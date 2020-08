Inquérito policial irá apurar mortes de idosos em clínica particular

Crédito: Divulgação/Clínica Flamboyant

O secretário municipal de Saúde, Marcos Antonio Palermo, formulou queixa crime e solicitou abertura de inquérito para apurar a morte de seis idosos que eram assistidos pela Clínica Flamboyant, localizada na rua Victório Bonucci, no Jardim Tangará.

O inquérito policial foi aberto pelo 1º e 4º DPs, nesta quinta-feira (20) e vai apurar os motivos das mortes de Edna Codenhoto Casseb, 90 anos; Iva Kronka Dias, 95 anos; Leontina Octávia Linhari Rodrigues, 85 anos; Luzy Avezum Alves de Castro, 94 anos; Maria Izabel Diniz de Sá Monteiro Couto, 82 anos; e Tomio Nonaka, 78 anos, vítimas da Covid-19.

Na solicitação do inquérito investigativo, Palermo questiona se a clínica teria aplicado rigorosamente os protocolos de segurança preconizados pela Vigilância Epidemiológica em época de pandemia do Sars-Cov-2.

Em contato com o médico Danilo Alves Furtado Júnior, responsável pela clínica, ele informou que vai se inteirar do teor do inquérito e vai se pronunciar posteriormente.

TREZE CASOS

Em entrevista com o geriatra Danilo Alves Furtado Júnior, 46 anos, proprietário da clínica, o São Carlos Agora apurou que havia 26 assistidos dos quais 13 teriam sido infectados pelo novo coronavírus.

À época, Furtado Júnior afirmou que os idosos infectados foram separados e eram cuidados por uma equipe de profissionais. Os outros 13 estariam em outra ala da casa de repouso, com todos os cuidados para que não sofressem com a infecção.

Indagado pela reportagem, o geriatra informou ainda que não sabia ao certo como o Sars-Cov-2 teria tido acesso aos internos. Uma das alternativas dadas por ele, seria, possivelmente o fato de funcionários assintomáticos terem levado o vírus.

Furtado Júnior disse ainda que sua clínica seguia rigorosamente todos os protocolos de segurança e que, desde março, quando foi decretada a pandemia no país, os idosos deixaram de receber visita de familiares.

