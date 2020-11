InformaSUS da UFSCar promove evento que aborda a Atenção Primária em Saúde

Crédito: Divulgação

Entre os dias 8 e 10 de dezembro, o InformaSUS, projeto de extensão da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), promove o seminário online "O SUS e a Atenção Primária em Saúde: o que aprendemos com a pandemia?". A atividade é gratuita, aberta a todo o público e as inscrições já podem ser realizadas.

A pandemia de Covid-19 tem feito milhões de vítimas ao redor do mundo e, no Brasil, são mais de 5 milhões de casos e 170 mil mortes ocorridas em decorrência da doença, segundo o consórcio de veículos de imprensa do País. Nesse contexto, o Sistema Único de Saúde (SUS) vem sendo desafiado a cumprir seu papel de cuidador universal, respeitando-se a acessibilidade e equidade de atendimento a todos os brasileiros, mas muitas de suas dificuldades também têm sido expostas diante da pandemia.

Frente a esse cenário, o evento tem o intuito de discutir os desafios postos para o SUS e, principalmente, para a Atenção Primária à Saúde (APS) no Brasil durante o trabalho desenvolvido em rede com as demandas advindas da pandemia. O evento é uma parceria entre o InformaSUS da UFSCar e docentes das universidades federais Fluminense (UFF), da Grande Dourados (UFGD), do Oeste do Pará (Ufopa), Rural do Semi-Árido (Ufersa), de Santa Maria (UFSM), da Universidade de São Paulo (USP) e do Núcleo de Pesquisa e Estudos em Saúde Coletiva (Nupesco) da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto (EERP-USP).

Os temas apresentados ao longo do seminário estão em três grandes eixos: Micropolítica do trabalho em saúde e os desafios frente à pandemia de Covid-19; Processos de reorganização dos serviços de APS, acerca da constituição das equipes, dos processos de educação permanente em saúde, a produção de cuidados individuais e coletivos; e os Grandes desafios postos, como as redes de atenção, o processo de formação de profissionais para a APS e o financiamento do sistema. Toda a programação e mais informações estão no site do InformaSUS (www.informasus.ufscar.br).

O evento será transmitido pelo canal do InformaSUS no YouTube (https://bit.ly/3l8D6E6), das 13h30 às 18 horas. Interessados devem se inscrever em formulário online disponível no site.

O seminário também é parte do projeto de extensão "Experiências da Atenção Primária em Saúde no SUS: invenção e resistência em tempos de pandemia" (https://bit.ly/39fjf3V) e conta com apoio da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão da USP. Dúvidas podem ser esclarecidas pelos e-mails nupesco@eerp.usp.br ou contatoinformasus@ufscar.br.

