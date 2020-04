Indústria de São Carlos doa 2,9 mil máscaras de proteção contra a Covid-19

Tapetes SC entrega máscaras à Vigilância - Crédito: Divulgação

Uma indústria têxtil de São Carlos doou 2.950 máscaras descartáveis de proteção para enfrentamento da Covid-19 ao município. A entrega foi realizada no fim da última semana à Vigilância Sanitária, que ficará responsável pela distribuição às entidades de saúde de São Carlos.

As máscaras foram obtidas diretamente da Alemanha, provenientes da parceria entre a indústria têxtil e a empresa Sossna Ingenieurtechnik GmbH, fornecedora de partes de peças das máquinas para fabricação de fios.

Em nota, a Diretoria da empresa informou que “nesse momento de pandemia, a solidariedade e a cooperação têm potencial para salvar vidas, por isso a Tapetes São Carlos buscou o suporte de parceiros que pudessem somar forças e contribuir no combate à disseminação da Covid-19 em São Carlos”.

SUBCOMITÊ

Entre os quatro subcomitês de combate à pandemia, criados pela regional São Carlos do CIESP (Centro das Indústrias do Estado de São Paulo), em parceria com outras três entidades empresariais do município, o subcomitê de EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) estuda a ampliação de iniciativas como essa.

“Nossa intenção é justamente unir forças para adquirir EPIs, inclusive auxiliando e incentivando a produção de máscaras, caso haja dificuldade para encontrá-las no mercado”, explica o vice-diretor do Ciesp São Carlos, Paulo Giglio.

AÇÕES SOCIAIS

Esta não é a primeira vez que a Tapetes São Carlos se envolve em ações sociais. A empresa tem outras iniciativas com esse foco como auxílio ao projeto “Atletismo nos Bairros”, que envolve mais de 1.350 crianças de 8 a 15 anos dos bairros mais carentes de São Carlos, contribuições mensais ao Fundo Municipal do Idoso e auxílio ao Hospital do câncer de Barretos. A empresa foi fundada em 1951.

“Iniciativas como essas reforçam que a atuação das indústrias em nossa cidade traz benefícios que vão para além da produção e geração de emprego, por exemplo. E para nós, do CIESP, é um orgulho ver essa preocupação em tantas indústrias de São Carlos”, destaca o diretor titular da regional, Emerson Chu.

