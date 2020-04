Entre as cidades do mesmo porte na região, São Carlos registra o menor número de casos da Covid-19

Crédito: Arquivo/SCA

São Carlos não é uma ilha, mas no momento encontra-se em uma situação mais favorável em relação a outras cidades do mesmo porte na região no cenário da pandemia do novo coronavírus. As taxas mais elevadas de isolamento social e medidas tomadas com antecedência pelo governo municipal ajudaram a frear a curva de contágio da covid-19. Entretanto, a população não pode descuidar e deve continuar seguindo as regras de distanciamento social.

Dados divulgados pela Vigilância Epidemiológica nesta quinta-feira mostram que São Carlos continua com 16 casos confirmados, entre eles dois óbitos. Na quarta-feira (22) a taxa de isolamento social na cidade foi de 50%.

Já Rio Claro, que tem praticamente o mesmo porte de São Carlos tinha até ontem (23), 28 casos de Sars-Cov-2, nome oficial da covid-19, entre eles seis mortes oriundas da infecção. A taxa de isolamento na cidade no dia 22 foi 49%.

A situação da vizinha Araraquara é ainda mais preocupante. Com uma taxa de isolamento social de apenas 42% registrada na última quarta-feira, a cidade já tem 62 casos confirmados do novo coronavírus, incluindo três mortes.

IDEAL É 70%

Infectologistas de todo o país que trabalham na linha de frente de combate à infecção alertam que o ideal do isolamento social (quarentena) é de 70% e que poucas cidades no Estado têm obedecido a recomendação.

Os médicos alertam que em maio deve ocorrer o pico da doença no Estado de São Paulo e por este motivo a frase “fique em casa” tem sido utilizada com frequência para que o achatamento dos índices seja mais expressivos e não ocorra o colapso nas instituições de saúde. Consequentemente, um número maior de mortes seja evitado.

Casos confirmados Óbitos confirmados São Carlos 16 2 Rio Claro 28 6 Araraquara 62 3

