Crédito: Arquivo SCA

O índice de isolamento social em São Carlos ficou em 47% na média dos dias úteis desta semana. Os dados são do Sistema de Monitoramento Inteligente (SIMI-SP) do Governo de São Paulo.

O SIMI-SP é viabilizado por meio de acordo com as operadoras de telefonia Vivo, Claro, Oi e TIM para que o Governo de São Paulo possa consultar informações agregadas sobre deslocamento no Estado.

A taxa considerada ideal é acima de 70%. Aceitável é partir de 55%.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também