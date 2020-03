Igrejas evangélicas de São Carlos suspendem cultos e adotam ministrações online

Igrejas evangélicas de São Carlos suspedem cultos e tomam outras medidas para conter avanço da covid-19 - Crédito: Divulgação/Redes sociais

As igrejas evangélicas de São Carlos já estão tomando medidas para evitar a proliferação do coronavírus. A maioria das Igrejas do seguimento tradicional e pentecostal estão suspendendo as atividades e adotando as redes sociais para transmitir cultos ao vivo.



O jornal ouviu o Conselho de Ministros Evangélicos de São Carlos (COMESC), que representa 25 denominações da cidade, e líderes das igrejas Presbiteriana Renovada, Missão Encorajamento, Conviver, Batista, Sara Nossa Terra, Assembleia de Deus Madureira e Belém e Universal do Reino de Deus.



O Pastor da igreja Presbiteriana Renovada, Nelson Nunes, informou que a instituição sempre manteve a prática de higienização com álcool em gel, mas que esta semana suspendeu por tempo indeterminado os cultos. A igreja ficará aberta em horários especiais para os fiéis esporadicamente praticarem devoção pessoal. O pastor afirmou que o intuito é evitar aglomeração. Para se adequar a nova realidade, a igreja vai transmitir cultos ao vivo pelas redes sociais.



“Estamos respeitando as decisões das autoridades. Acompanhamos o decreto do prefeito, do governo Estadual e Federal. Os cultos vão ser suspensos para evitar aglomeração, mas não vamos fechar completamente a igreja, pois a comunidade tem liberdade para fazer devoção. A igreja vai ficar aberta para as pessoas esporadicamente fazer devoção de 10, 15 minutos. Depois elas vão pra casa”.



O pastor Juliano Matos, da Igreja Missão Encorajamento, suspendeu por tempo indeterminado, na manhã da última terça-feira (17) os cultos. Matos informou que tomou a decisão para proteger a integridade dos membros, uma vez que a igreja recebe durante as reuniões de domingo cerca de 1.500 pessoas. A Missão Encorajamento também fará cultos com transmissão ao vivo.



“De forma alguma vamos descumprir as orientações das autoridades, eu entendo que essa decisão é uma forma de amor. A fé vai passar, esperança vai passar, mas o amor vai prevalecer, é um gesto de amor e menos egoísmo”, declarou o pastor. “O principal papel da igreja é orar, encorajar, mas não estamos preso a um templo, nós somos uma igreja”, acrescentou.



Atento ao cenário estadual, pastor da igreja Conviver, Marcos Pereira da Costa, decidiu suspender as reuniões nesta quarta-feira. O líder da instituição informou que a Conviver está desde semana passada disponibilizando álcool em gel e pedindo para os fiéis que fazem parte do grupo de risco não comparecem na igreja e orientou os membros a evitarem saudações, como cumprimento e abraços.



“A partir de agora só vão ir na igreja um músico, para fazer o louvor, e o pastor, que vai pregar. A igreja não ficará fechada, haverá um pastor para fazer atendimento ao fiéis e qualquer pessoa que procurar por ajuda”, salientou.



Atendendo os apelos das autoridades sanitárias e do município, o capelão militar voluntário da Polícia Militar e pastor da igreja Batista No Caminho da Fé, Jarbas Antônio Valentim, também cancelou os cultos por tempo indeterminado. “Essa praga que atinge o mundo já está no Brasil, mas Deus nos dá a maneira de evitar a propagação, que é ficando em casa”, sustentou o pastor.

A igreja Nazareno informou pelas redes sociais que suspendeu as reuniões e anunciou cultos online. A Congregação Cristão do Brasil suspendeu as reuniões desde o último domingo e também está transmitindo cultos pelas redes sociais. A igreja Adventista também cancelou as reuniões. A Presbiteriana tradicional divulgou uma nota orientando todas as igrejas da denominação seguir as decisões das autoridades dos órgãos municipais e do estado. As Presbiterianas provavelmente vão começar a realizar cultos pelo You Tube, rede social adotada pela instituição.



Igrejas abertas. Líderes próximos ao presidente da Assembleia de Deus Madureira, pastor Ismael da Silva, sublinharam que a igreja está realizando reuniões, porém adotou medidas de prevenção orientadas pelo Ministério da Saúde e ofereceu aos membros álcool em gel, pediu para os fiéis evitarem cumprimentos e para as pessoas que fazem parte do grupo de risco ficarem em casa. O pastor Ismael tem feito reuniões com lideres do estado e em qualquer momento a liderança pode tomar uma nova decisão seguindo os parâmetros das autoridades.



O pastor Eli Martins de Souza, presidente da igreja Assembleia de Deus Ministério do Belém, informou que a igreja permanecerá aberta. Ficarão suspensos, por tempo indeterminado, ensaios de departamentos e outras festividades. A escola bíblica será realizada em sala única. As congregações agendadas para os cultos de ensino de terças-feiras estão liberadas de cooperação. O Pastor afirmou ao jornal que está orientando os fiéis a se higienizarem com álcool em gel, na entrada e na saída, evitarem contato e pedindo aos membros que estão no grupo de risco ficarem de repouso.





A igreja Universal do Reino de Deus de São Carlos está mantendo as reuniões, mas tomou algumas medidas de prevenção. A igreja informou que controla entrada do público, oferece álcool em gel ou água e sabão, orienta os fiéis a sentarem distantes dentro do templo, mantendo pelo menos uma ou duas cadeiras entre si, está evitando orações com imposição de mãos e pediu para pessoas idosas ou que membros que fazem parte do grupo de risco ficarem em casa. A igreja pode ainda tomar novas decisões seguindo orientações das autoridades eclesiásticas e do Estado.



COMESC. O pastor André Corbanezi, líder da igreja Sara Nossa Terra e atual presidente da COMESC, organismo que representa 25 igrejas, afirmou nesta quinta-feira que o conselho orientou todos os pastores associados as seguirem orientações do Ministério da Saúde, autoridades estaduais e municipais.



O líder religioso lembrou que as igrejas do conselho já estavam mantendo precauções de distanciamento, utilização de assepsia, higienização corporal, de mãos e rostos, bem como proibição de idosos e pessoas com baixa imunidade.



A COMESC também pediu para as igrejas oferecerem cultos virtuais com a presença do pastor e equipe reduzida de louvor e filmagem.



“Pedimos a toda comunidade cristã e simpatizantes que se de dediquem com intensidade redobrada às orações, jejuns e súplicas ao Deus e Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo para que sejam concedidas forças e imunidade as nossa autoridade constituídas, aos profissionais de saúde e aos demais que não podem deixar de trabalhar e que, prontamente, segundo Sua soberana vontade seja concedido ao povo mundial o fim desta “guerra” e a paz social e econômica sejam restauradas a todos”, Afirmou o pastor André.

