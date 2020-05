IFSP São Carlos doa álcool glicerinado e faceshieds para a Secretaria de Cidadania e Assistência Social

Crédito: Divulgação

O Instituto Federal de São Paulo (IFSP), em seus diversos campus por todo Estado, realiza uma série de ações para ajudar no combate ao avanço do novo coronavírus.

Seja através de pesquisas, da elaboração e montagem de ferramentas para o setor de saúde e de ações de solidariedade. No campus de São Carlos este cenário não é diferente. No mês passado, realizou uma doação ao Hospital Escola de 400 litros de álcool glicerinado e na semana passada uma nova doação para a Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social.

Através do diretor geral do campus São Carlos, professor dr. Rivelli da Silva Pinto, o IFSP efetuou a entrega de 200 litros de álcool glicerinado e 80 faceshields para a secretaria, representada pela secretária Glaziela Cristiane Solfa Marques. A doação aconteceu sexta-feira, 22.

Para que esta ação ocorresse, servidores do campus colaboraram em parceria com a reitoria e os campus Barretos, Birigui e Votuporanga. É o Instituto Federal de São Carlos na luta pela vida e no combate ao novo coronavírus.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também