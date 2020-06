IFSP São Carlos dá dicas de como descartar o lixo durante a quarentena

Crédito: Divulgação

A comissão de Coleta Seletiva Solidária do IFSP campus São Carlos, visando evitar o contágio e disseminação do novo coronavírus, reuniu algumas orientações a serem seguidas por você, morador da cidade de São Carlos, em relação ao descarte do lixo residencial durante a quarentena.

O chamado “lixo comum”, ou seja, tudo aquilo que não é encaminhado para reciclagem, conforme orientação da São Carlos Ambiental, empresa responsável pela coleta na cidade, deve ser disposto sempre em dois sacos, não muito cheios (preenchidos até dois terços), limpos e bem fechados (nó ou lacre). Caso exista suspeita de contaminação, os sacos devem ser identificados (com etiqueta, fita crepe, etc.).

Uma dica muito importante é que as luvas, máscaras e outros Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) devem ser descartados junto aos resíduos do banheiro em um saco bem fechado. Importante! Estes materiais não devem ser destinados à reciclagem!

Quanto aos recicláveis, a orientação é que os materiais sejam higienizados e armazenados em local arejado e limpo dentro da própria residência. Quem puder adotar este procedimento, deve aguardar o momento oportuno para encaminhar estes materiais para a cooperativa de catadores de recicláveis da cidade, a Coopervida. Para quem destina os materiais recicláveis para demais catadores, o cuidado com a higienização deve ser reforçado.

Na página da comissão de Coleta Seletiva Solidária do IFSP São Carlos você encontra algumas orientações gerais sobre o descarte de resíduos sólidos, assim como o contato da comissão para dúvidas: https://scl.ifsp.edu.br/index.php/component/content/article/60-noticia-em-destaque/646-programa-coleta-seletiva-do-campus-sao-carlos.html.

