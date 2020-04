IFSP doa 400 litros de álcool glicerinado para o Hospital Universitário

Crédito: Divulgação

O IFSP campus São Carlos, doou 400 litros de álcool glicerinado para o Hospital Universitário. O álcool foi produzido pelo próprio Instituto Federal.

Estiveram presentes o Reitor do Instituto Federal, Eduardo Modena; a Reitora da UFSCar, Wanda Hoffman; o Diretor Geral do Câmpus de São Carlos, Rivelli da Silva Pinto; Ângela Leal Superintendente do HU-UFSCar; Gilberto Taboga, Gerente Administrativo do Hospital; Silmario Santos Pró-Reitor de Administração; José Roberto Silva, Diretor de Finanças, entre outras autoridades.

É o Instituto Federal no combate do Coronavírus e na preservação da vida!

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também