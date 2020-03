IFSC/USP São Carlos empresta quatro leitos hospitalares à Santa Casa

Crédito: Divulgação

O Instituto de Física de São Carlos (IFSC/USP), respondendo de forma positiva à solicitação da Santa Casa da Misericórdia de São Carlos (SCMSC), emprestou, por tempo indeterminado, quatro leitos hospitalares para ampliação do atendimento de pessoas que eventualmente fiquem sob tratamento do Covid-19.

Os leitos do IFSC/USP, que estavam sendo utilizados em diversas pesquisas do IFSC/USP relacionadas com a área da saúde, são novos, de excelente qualidade e seguindo todas as regras hospitalares.

Todos que puderem devem contribuir com a SCMSC

Num momento como este que a sociedade está atravessando, onde a SCMSC é o principal hospital da cidade e da região, é fato que ela necessita necessita de mais leitos, até como medida de prevenção. Para o diretor do IFSC/USP, Prof. Vanderlei Bagnato “Esta nossa ação é uma forma de poder garantir um reforço na atenção às pessoas que eventualmente necessitem, e um apoio incondicional ao trabalho que está sendo executado pela SCMSC. A USP, através do nosso Instituto, tem estes quatro leitos que estão sendo usados em pesquisa e devido à emergência sanitária local e nacional, temos a satisfação de poder cedê-los, a título de empréstimo por tempo indeterminado, contribuindo assim com a SCMSC nesse momento de necessidade”.

Bagnato é enfático ao afirmar que se espera que todos aqueles que possam ajudar a SCMSC, principalmente as empresas e/ou instituições, o façam, para o bem da sociedade, ajudando enormemente as equipes de saúde. “Temos tantas opiniões, comentários e mensagens circulando na internet, mas o que é necessário, de fato, é ter mais ações concretas, como, por exemplo, levar material diverso - máscaras, leitos, respiradores, etc.. Se a sociedade se mobilizar para fornecer imediatamente o que a SCMSC precisa, será um ganho enorme para todos nós” (Para qualquer contato com a Assessoria de Comunicação do IFSC/USP, por favor utilizar o Whatsapp 98129-7026) – (Rui Sintra - Assessoria de Comunicação - IFSC/USP)

