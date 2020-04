IFSC/USP São Carlos cria linha de apoio IFSC-USP/Covid-19

Crédito: Divulgação

Tendo em vista a atual limitação de deslocamento devido a pandemia de Covid-19, o Instituto de Física de São Carlos (IFSC/USP), por intermédio de sua diretoria, acaba de criar uma linha de apoio (IFSC-USP/Covid-19) exclusivamente destinada a docentes e pesquisadores com ou mais de 60 anos, que são aconselhados a ficar em casa, em isolamento social.

Essa linha de apoio prevê a entrega, em domicílio - POR SOLICITAÇÃO EXPRESSA -, de produtos alimentares e de higiene pessoal, bem como, medicamentos e outros artigos de primeira necessidade nas residências dos solicitantes, dentro da cidade de São Carlos.

Os contatos deverão ser feitos via WhatsApp pelos professores e docentes inseridos no citado grupo de risco, mediante identificação, endereço e contato de celular ou telefone, que serão confirmadas pela Secretaria da Diretoria do IFSC/USP.

O serviço de apoio estará disponível de segunda-feira a sexta-feira, das 9h e às 18h, enquanto predominarem as orientações para o isolamento social desse grupo de risco.

Os voluntários deste serviço de apoio estarão devidamente identificados, entregando os produtos NO EXTERIOR das residências, evitando qualquer contato físico, sendo que o pagamento dos produtos será feito mediante apresentação de nota fiscal do estabelecimento fornecedor. (Rui Sintra - Assessoria de Comunicação - IFSC/USP)

