Ibaté tem 4 novos casos positivos de COVID-19

O Gabinete de Prevenção e Monitoramento do Coronavírus de Ibaté atualiza neste sábado (30), através do Boletim nº 76, os dados de notificações do novo coronavírus [Covid-19], no município.

Nas últimas 24 horas, mais 25 exames foram divulgados pelo laboratório credenciado no Ministério da Saúde, sendo 21 negativados e 04 positivados para Covid-19. Um paciente procurou uma unidade de saúde com sintomas gripais, colheu exame de swab para Covid-19 e aguardará resultado em isolamento domiciliar.

Ibaté passa a registrar 24 casos positivos, com 14 pacientes em isolamento domiciliar; 01 paciente em internação; e 09 recuperados; 137 resultados negativos; e 04 suspeitos em isolamento domiciliar aguardando resultados.

Ressaltamos que a Secretaria Municipal da Saúde trabalha seguindo todos os protocolos de atendimento e segurança do Ministério da Saúde, e reforça o pedido para que todos fiquem em casa. O isolamento social é a melhor forma de prevenir a disseminação do coronavírus na nossa cidade.





