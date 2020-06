Ibaté divulga lista dos bairros mais afetados pela covid-19

Crédito: Pixabay

O Gabinete de Prevenção e Monitoramento do Coronavírus de Ibaté e a Vigilância Epidemiológica passam, a partir desta data (29), a divulgar semanalmente, um relatório dos bairros em que já foram relatados casos positivos, bem como, os dados da incidência da COVID-19, além do boletim diário que apresenta a situação da doença na cidade.

Após a reunião e consolidação, os dados serão divulgados ao público toda segunda-feira.

Até o fechamento deste primeiro relatório, 81% dos casos notificados na cidade já estavam recuperados da COVID-19 e 19% ainda se encontravam ativos.

O primeiro caso de contaminação pelo novo coronavírus foi registrado em Ibaté no dia 30 de abril.

A Taxa de Letalidade neste período ficou em 0%. Taxa de Letalidade é a relação entre o número de óbitos e o número de casos diagnosticados, dentro da mesma doença.

O levantamento analisa o perfil dos casos confirmados e mostra que 61% dos infectados são homens e 39% são mulheres.

Em termos de idade, a maior incidência, entre os homens e mulheres, ocorrem na faixa dos 40 aos 49 anos e seis crianças de até 9 anos foram infectadas.

O bairro com maior número de casos positivos, é o Jardim Cruzado (32), Jardim América (9), Encanto do Planalto (8), Centro (7), Santa Terezinha (6), Distrito Industrial (3), Icaraí (3), Residencial José Giro (3), São Benedito (3), Menzani (4), Popular (2), Jardim do Bosque (1), Domingos Valério (1), Jardim Mariana (1), Antônio Moreira (1) e Vila Tamoio (1).

O próximo relatório de casos será divulgado na segunda-feira, 06 de julho.

