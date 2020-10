Ibaté confirma quinta morte por Covid-19, diz Prefeitura

Crédito: Divulgação

A Vigilância Epidemiológica de Ibaté confirmou, no fim da manhã desta segunda-feira, 5, a quinta morte por Covid-19 no município. Trata-se de um homem de 66 anos, com histórico de comorbidades, que estava internado na UTI do Hospital Estadual de Américo Brasiliense desde o dia 30 de setembro.

Com essa confirmação, Ibaté registra cinco óbitos por Covid-19, 361 casos positivos, sendo que 354 já estão recuperados e apenas dois casos ativos, sendo que um se recupera em domicílio e um está internado (dados desta segunda-feira, 5).

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também