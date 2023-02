Ibaté começa aplicar a vacina bivalente contra a Covid-19

Crédito: Divulgação

A Secretaria Municipal de Saúde de Ibaté inicia nesta terça-feira, 28, a aplicação da vacina Pfizer Bivalente contra a Covid-19 em pessoas com 79 anos ou mais; pessoas acima de 12 anos com imunossupressão; comunidades indígenas, ribeirinhas e quilombolas, que tenham recebido pelo menos duas doses anteriores de qualquer vacina contra Covid-19, sendo a última dose há, pelo menos, 4 meses.

Para se imunizar basta procurar a UBS ou PSF mais próximo do seu bairro, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 11h30 e das 13h às 15h. É obrigatório a apresentação de documento com foto, CPF e Carteirinha de Vacinação contra a Covid-19.

As pessoas que não fazem parte do grupo prioritário para as vacinas bivalentes e não iniciaram a vacinação, ou que estão com o esquema vacinal para sua faixa etária incompleto, deverão completá-lo com as vacinas monovalentes. A vacina bivalente conta com cepas atualizadas contra o coronavírus, protegendo contra as duas maiores variações da Ômicron, que registraram o maior número de casos na última grande onda em nível nacional.

Para a secretária da Saúde, Elaine Sartorelli Breanza, a chegada dessas doses vem para contribuir ainda mais com a imunização e proteção da população mais vulnerável. “Essas doses são muito bem-vindas a Ibaté. Sempre é bom lembrar que a pessoa imunizada, principalmente com as doses de reforço, tem menor risco de contrair a Covid-19 de uma forma mais grave”, disse Elaine.

Paula Fiorani Salezzi, coordenadora da Vigilância Epidemiológica, ressalta que essa é a primeira vacina oferecida no país produzida a partir da cepa das subvariantes Ômicron. "Este é o primeiro momento em que a gente vai fazer uma vacinação contra a variante Ômicron, e isso já é muito importante. Vai ter uma resposta imune contra essa variante específica", destacou.

A Secretaria Municipal de Saúde lembra que, em todos os estabelecimentos de saúde, o uso de máscara facial continua sendo obrigatório e recomendado em casos suspeitos da doença e síndromes gripais.

