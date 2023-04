Ibaté anuncia ampliação do reforço com vacina bivalente contra a Covid para todos acima de 18 anos

Mulher recebe vacina - Crédito: divulgação/PMSC

A Prefeitura de Ibaté inicia nesta quarta-feira, 26, a vacinação com a dose de reforço bivalente contra a Covid-19 para toda a população acima de 18 anos. A imunização tem por objetivo reforçar a proteção contra a doença e ampliar a cobertura vacinal em toda cidade.

A vacina bivalente poderá ser aplicada em quem já recebeu, pelo menos, duas doses de vacinas monovalentes, como a Coronavac, Astrazeneca ou Pfizer, como esquema primário ou como dose de reforço. Além disso, deve respeitar um intervalo de quatro meses da última dose.

Para se imunizar basta procurar a UBS ou PSF mais próximo do seu bairro, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 11h30 e das 13h às 15h. É obrigatório a apresentação de documento com foto, CPF e Carteirinha de Vacinação contra a Covid-19.

A secretária Municipal da Saúde, Elaine Sartorelli Breanza, ressalta que as vacinas têm segurança comprovada, são eficazes e evitam complicações decorrentes da Covid-19. “A ampliação tem o objetivo de reforçar a proteção contra a doença e ampliar a cobertura vacinal em todo município. Peço para que todos os ibateenses não deixem de tomar a vacina. As vacinas são seguras, eficazes e salvam milhares de vidas em todo o mundo”, enfatizou.

Paula Salezzi Fiorani, coordenadora da Vigilância Epidemiológica da cidade destaca que continua a Campanha de Vacinação contra a Influenza 2023, contemplando o grupo de idosos com 60 anos ou mais, profissionais da área da saúde, gestantes, puérperas e crianças de 6 meses a 5 anos e 29 dias. “Assim como a vacina bivalente contra a Covid-19, a vacinação contra a Influenza é indispensável levar um documento de identificação com foto e a carteirinha de vacinação, está disponível em todas as UBS’s e PSF’s do município”, concluiu.

