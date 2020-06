Hospital Universitário recebe doações de mais de 19 mil EPIs e mil litros de álcool

Crédito: Divulgação

O Hospital Universitário da Universidade Federal de São Carlos (HU-UFSCar/Ebserh) recebeu desde o início da pandemia de Covid-19 muitas doações de equipamentos de proteção individual (EPIs), álcool 70%, além de parte dos equipamentos para funcionamento da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e do laboratório. As doações, que partiram de iniciativas da sociedade civil e de campanha realizada pelo Hospital, foram feitas por pessoas físicas, inclusive anônimas, associações, projetos sociais, clínicas odontológicas, organizações não-governamentais, entidades filantrópicas e empresas privadas da cidade e da região.



Até o momento, o Hospital recebeu cerca de 19,5 mil itens. Neste total, foram 600 aventais plásticos doados pela Associação de Docentes da UFSCar (ADUFSCar); 300 aventais impermeáveis doados pelas empresas 3M e Health Quality, cuja colaboração será contínua; 230 máscaras tipo face shields pela Latam e 150 máscaras do mesmo modelo recebidas do "Projeto Corrente de Amor pelo SUS"; desde abril, 700 máscaras de tecido por semana foram doadas pelo Fundo de Solidariedade de São Carlos; além de 40 óculos de proteção pela empresa Fhocus Optical Solutions. A Di Paula Fitness doou 6 mil máscaras de tripla camada e a Boehringer Ingelheim do Brasil doou 166 máscaras cirúrgicas e 200 aventais de TNT.



O HU também recebeu geladeiras e forno micro-ondas para as equipes assistenciais da nova UTI e de unidades já existentes. Estudantes universitários e os próprios profissionais do Hospital têm se mobilizado na busca por itens para o enfrentamento da pandemia. Um exemplo é o grupo "Você também pode ajudar", criado com a participação ativa da médica Ariane Petronilho, que arrecada recursos para aquisição de materiais diversos, especialmente EPIs, tanto para o HU-UFSCar como para outras instituições locais como o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e Unidades de Pronto Atendimento (UPAs).



Além disso, foram encaminhados ao Hospital mil litros de álcool 70% para limpeza de superfícies. O produto foi doado em quatro barris de 250 litros pela empresa Raízen. Para que o álcool seja utilizado, o Instituto de Química de São Carlos (IQSC) da Universidade de São Paulo (USP) está executando a análise da amostra e o fracionamento em frascos de 1 litro. "Para a utilização do produto, são necessárias a análise e a assinatura de um químico responsável. Como isso não pode ser feito no HU, foi fundamental a parceria com o Instituto de Química da USP", relata Meliza Roscani, Chefe da Divisão de Gestão do Cuidado do HU.



Valéria Gabassa, Gerente de Atenção à Saúde do HU, registra como as doações são importantes para os profissionais e para os pacientes atendidos: "As doações feitas até o momento permitiram maior segurança para as equipes assistenciais, que constituem o principal capital da organização. Elas facilitaram a implantação ágil da Unidade de Terapia Intensiva e do laboratório, que são benfeitorias para a população local e regional, visto que o nosso hospital é 100% público. Queria destacar também que as doações estimulam novas ações e uma grande corrente do bem tem acontecido há três meses sem interrupção".



Ângela Leal, Superintendente do HU, agradece todas as doações e destaca que apenas com a união de forças entre instituições e a comunidade será possível superar as dificuldades deste momento. As doações continuam sendo recebidas e podem ser entregues diretamente no Hospital, que fica na R. Luis Vaz de Camões, 111, Vila Celina, em São Carlos. Para contatar a equipe a respeito de doações o telefone é (16) 3509-2498. O HU não recebe doações em dinheiro.

