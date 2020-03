Hospital Universitário promove novas alterações na circulação de pessoas em suas instalações

Crédito: Divulgação

A partir desta sexta-feira, 20, o Hospital Universitário "Dr. Horácio Carlos Panepucci" (HU) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) altera as medidas de circulação de pessoas dentro de suas instalações. Só está sendo permitida a entrada de profissionais do Hospital e de pacientes referenciados para casos de urgência e emergência.

Um plano de contingência havia sido divulgado no dia 18 de março, mas, diante da evolução do cenário da Covid-19 na cidade, o Hospital agora proibiu as visitas aos pacientes internados e só será permitida a permanência dos acompanhantes que já estavam nos quartos, não sendo mais possível fazer trocas. As medidas foram adotadas por tempo indeterminado em virtude da importância da contenção da transmissão do Coronavírus no Município.

O HU elaborou esses novos protocolos de atendimento internos a partir das informações do Ministério da Saúde sobre a evolução da Covid-19, que estão sendo atualizadas constantemente para os profissionais do Hospital.

Todas as medidas adotadas até este momento podem mudar de acordo com o cenário da doença na cidade de São Carlos. As informações atualizadas estarão sempre disponíveis no site do HU-UFSCar (www2.ebserh.gov.br/web/hu-ufscar) e podem ser solicitadas por meio do "Alô HU", no telefone (16) 3509-2498.

