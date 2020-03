Hospital Universitário pede doação de insumos para prevenir a COVID-19

Crédito: Divulgação

O Hospital Universitário da Universidade Federal de São Carlos (HU-UFSCar) está recebendo doações de produtos para a prevenção ao Coronavírus. Há dificuldades para a compra de diversos insumos após a confirmação do primeiro caso da Covid-19 no país. Na última semana (20 de março), o Ministério da Economia também solicitou doações de produtos médicos e hospitalares por meio de edital.



O objetivo das doações ao HU é aumentar o estoque de materiais para o combate ao novo vírus, mantendo a segurança dos profissionais e pacientes. Podem ser doados os seguintes itens:



- Luva para procedimento/ tamanho M;

- Máscara N95;

- Máscara cirúrgica;

- Avental de manga longa descartável.



Produção artesanal - Em relação aos materiais produzidos artesanalmente (por meio de impressora 3D ou costureiras), estes deverão seguir padrão específico na confecção a fim de evitar contaminação no momento do atendimento. A orientação àqueles que se voluntariem a produzir estes materiais é para que entrem em contato com o Hospital Universitário da UFSCar antes da produção.



Campanha em São Carlos - Há uma semana já foi iniciado um movimento pela sociedade civil para arrecadação de máscaras. Cerca de 45 pessoas se mobilizaram dentre cirurgiões-dentistas e clínicas odontológicas. Ao todo foram arrecadadas aproximadamente 2.500 máscaras, que serão distribuídas para o Hospital Universitário e para a Santa Casa de São Carlos.



Como doar? - Para contatar o HU a respeito de doações o telefone é (16) 3509-2498. Também pode ser encaminhado e-mail para comunicação.hu.ufscar@ebserh.gov.br.



As doações podem ser depositadas em caixas específicas na portaria do Hospital. Endereço: Rua Luis Vaz de Camões, 111 - Vila Celina/ São Carlos - SP.



O Hospital Universitário ressalta que todas as doações devem ser feitas em forma de produtos, uma vez que o HU não recebe doações em dinheiro.

