Hospital Universitário convoca mais 126 profissionais aprovados em seleção emergencial

O Hospital Universitário Prof. Dr. Horácio Carlos Panepucci (HU) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), vinculado à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), convocou nesta sexta-feira, 24 de abril, por meio do Diário Oficial da União, mais profissionais aprovados no processo seletivo emergencial realizado pela Ebserh para ampliar as equipes de saúde no combate à pandemia de Covid-19. Ao todo foram convocados 126 profissionais, entre médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e fisioterapeuta.

Esta é a segunda convocação do HU - a primeira ocorreu no último dia 14 - e considerou os profissionais não contratados na primeira chamada e aqueles necessários para completar o quadro que atuará na UTI do Hospital, cuja obra está em fase de finalização. "Esse quantitativo de funcionários é necessário para o adequado funcionamento da UTI, que está iniciando suas atividades, especialmente neste momento de combate à pandemia de Covid-19", afirma Ângela Leal, Superintendente do HU-UFSCar.

Nos dias 28 e 29 de abril os profissionais convocados deverão comparecer ao HU para entrega de currículo e apresentação dos documentos necessários para contratação, além da documentação comprobatória de títulos e experiência sobre os quais foram informados no ato de inscrição.

Com a formação de cadastro reserva, novas convocações ocorrerão de acordo com a necessidade do Hospital. O processo seletivo emergencial não impactará no concurso público em andamento, que continua seguindo seus trâmites normais.

Seleção e atuação da Rede Ebserh

Nessa seleção emergencial, a Rede Ebserh autorizou a abertura de 6 mil vagas para médicos, enfermeiros, técnicos em enfermagem, fisioterapeutas, engenheiros e arquitetos. A Rede Ebserh está trabalhando em parceria direta com os ministérios da Saúde e da Educação, com participação nos Centros de Operações de Emergência (COE) desses órgãos, e tendo como diretriz o monitoramento da situação da pandemia no País e em suas 40 unidades hospitalares. Também tem atuado na realização de treinamento de funcionários da Rede, promoção de webaulas, definição de fluxos e instituição de câmaras técnicas de discussões com especialistas.

Em algumas regiões, as unidades da Rede Ebserh servem como hospitais de referência ao enfrentamento do Covid-19, enquanto que em outras, atuam como retaguarda em atendimentos assistenciais para a população, por meio do Sistema Único de Saúde (SUS).

