Horário do comércio de São Carlos não sofrerá alterações

O governador João Doria anunciou no início da tarde desta sexta-feira, 03, a quinta atualização do Plano SP. A região de São Carlos continua na Fase Laranja.

Algumas mudanças, porém, em relação à semana passada, foram anunciadas pelo governador, entre elas, a opção do funcionamento máximo de 6h diárias por apenas quatro dias, desde que o atendimento presencial fique fechado nos outros três dias.

O presidente da ACISC (Associação Comercial e Industrial de São Carlos), José Fernando Domingues, ressalta que solicitou ao Comitê Emergencial de Combate ao Coronavírus para que os horários não sofram mudanças na cidade. “Solicitamos ao secretário de Comunicação e presidente do Comitê, Mateus Aquino, para que não ocorra mudança no horário e o comércio não essencial continue funcionando das 12h às 16h, de segunda a sexta-feira, e aos sábados, das 9h às 13h, o que foi prontamente acatado. Com isso, o horário não sofrerá alterações”, contou.

Os funcionamentos de bares, restaurantes e similares [com atendimento presencial], salões de beleza ou academias continuam proibidos, devendo ser retomados somente na Fase Amarela do Plano São Paulo, mantendo recomendações de segurança. As atividades culturais, convenções e eventos com pessoas sentadas, respeitando distância mínima de 1,5 metros, serão retomadas desde que a região esteja 28 dias consecutivos na Fase Amarela.

Zelão ressalta que as atividades autorizadas deverão continuar funcionando com capacidade de 20% e horário de funcionamento de 4h seguidas diárias. “As normas sanitárias são as mesmas para todos os segmentos: disponibilizar higienização para funcionários e consumidores com álcool gel 70% em pontos estratégicos; os funcionários devem utilizar máscaras durante toda a jornada de trabalho, assim como os consumidores; o acesso e o número de pessoas nos estabelecimentos devem ser controlados; manter todas as áreas ventiladas; e a fila deve ter distanciamento de 2 metros entre as pessoas”, lembrou.

A nova classificação anunciada entra em vigor a partir da próxima segunda-feira, dia 06 de julho, para todas as regiões do Estado.