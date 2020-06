Homens e mulheres na faixa dos 31 aos 40 anos são os mais infectados pela covid-19 em São Carlos

Homens e mulheres na faixa dos 31 aos 40 anos são os mais atingidos pelo coronavírus - Crédito: Agência Brasil

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos passou a divulgar, além do boletim diário, um relatório de casos, semanalmente, com a compilação dos dados da série histórica da incidência da COVID-19 no município.

No primeiro boletim divulgado nesta terça-feira (9) um dos dados que chama a atenção e a faixa etária de maior incidência da doença. Adultos (homens e mulheres) na faixa dos 31 aos 40 anos são os mais infectados pela covid-19, enquanto que entre o grupo de risco por idade (acima de 60 anos), o índice de contaminação tem sido de 11,8% dos pacientes.

O relatório informa também que 12 crianças (até 10 anos de idade) já se contaminaram em São Carlos, isso corresponde a cerca de 6% dos casos.

A análise do perfil dos casos confirmados mostra ainda que 56% dos infectados são do gênero masculino e 44% do gênero feminino

A Taxa de Letalidade no município neste período ficou em 2,47%.

O próximo relatório de casos será divulgado na terça-feira, 16 de junho, com os casos consolidados na semana epidemiológica que se encerra em 13 de junho.





