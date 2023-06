Homem morre vítima da Covid-19 em São Carlos

Boletim Coronavírus - Crédito: divulgação

São Carlos registrou mais um óbito pela doença, totalizando com 641 mortes por COVID-19 no município.

O óbito registrado no dia 09/06/23 é de um homem de 80 anos com comorbidades e que ficou internado em UTI desde 23/05/23. O paciente já tinha recebido duas doses da vacina contra a COVID-19.

Foram registrados de 05/06/23 a 12/06/23 mais 35 exames positivos e 474 negativos para COVID-19.

Nenhum paciente está em leito de estabilização das Unidades de Pronto Atendimento (UPAS) neste momento.

OBS: Como em 5 de maio de 2023, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou o fim da Emergência de Saúde Pública da pandemia da COVID-19 em todo o planeta, a Secretaria de Saúde de São Carlos somente envia boletim em caso de óbito.

