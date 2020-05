Homem que fugiu de hospital com Covid em Américo Brasiliense morre na ambulância

Hospital José Nigro em Américo Brasiliense - Crédito: Divulgação

Um homem de 40 anos, com hipertensão, morreu na noite de segunda-feira, 18, em Américo Brasiliense. Ele chegou a ser levado pelo Samu para o hospital municipal José Nigro Neto, em estado grave. O teste que positivou a Covid-19 ficou pronto na noite desta quarta-feira, 20 e foi realizado pela Unesp, de Araraquara.

A vítima procurou o hospital na sexta-feira, 15, com o sintoma da infecção e recebeu os primeiros atendimentos, mas fugiu de a unidade de saúde antes da equipe médica decidir quais procedimentos seriam tomados.

Na segunda-feira, 18, voltou a unidade de saúde, mas em estado grave. Foi atendido e quando estava na ambulância para ser transferido para o hospital, morreu.

PAI TAMBÉM MORREU

Um idoso de 67 anos, pai do rapaz, também faleceu na noite desta quarta-feira, 20. Ele apresentava os mesmos sintomas do filho e estava em estado grave. O idoso sofria de diabetes. Uma equipe da Vigilância Epidemiológica colheu amostra de sangue e o resultado deve sair nesta quinta-feira, 21. Consta ainda que a namorada do filho também está com a Covid-19.

