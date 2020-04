Hidroxicloroquina, remédio promissor contra a covid-19 é utilizado pela Unimed São Carlos

Estudos mostram que uso da cloroquina ou hidroxicloroquina é promissor - Crédito: Divulgação

Embora sua eficácia ainda esteja sendo estudada cientificamente, a cloroquina ou hidroxicloroquina tem sido usada desde o início da epidemia de covid-19 como opção nos casos em que há internação do paciente. A medicação é utilizada para o tratamento de malária e de doenças autoimunes (quando o sistema imunológico causa inflamações) como lúpus e artrite reumatoide.

O São Carlos Agora entrou em contato com a Prefeitura Municipal, Santa Casa e Unimed para saber sobre a administração do remédio no tratamento de pacientes com covid-19.

A assessoria de imprensa da Santa Casa disse que a direção do hospital não autorizou informar qual o tipo de tratamento é direcionado a pacientes com coronavírus dentro da unidade.

Já a assessoria da Prefeitura, responsável pela rede municipal de saúde, comunicou que não utiliza o remédio, pois além de ser controlado, não possuí comprovação científica.

A Unimed São Carlos respondeu que utiliza a hidróxidocloroquina dentro do protocolo estabelecido para tratamento em pacientes selecionados.

O uso da cloroquina no tratamento ao coronavírus é amplamente defendido pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido). Nesta sexta-feira (9) o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, anunciou que a Secretaria Municipal da Saúde vai incluir a cloroquina como uma das formas de tratamento para o coronavírus nos hospitais municipais. No entanto, lembrou que o uso da substância só é autorizado para pacientes internados e sob duas condições, quando houver prescrição do médico e desde que o uso seja autorizado formalmente pelo paciente ou por sua família.

Liberado pela Anvisa

Os medicamentos cloroquina e hidroxicloroquina foram liberados pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) para uso em pacientes com formas graves da Covid-19, a critério médico. A decisão foi baseada em estudos promissores que demonstram o potencial benefício do uso em pacientes graves.

Efeitos colaterais

O Ministério da Saúde alerta para o risco do uso desses medicamentos, que não devem ser administrados fora dos hospitais. Segundo a pasta, dentre os efeitos colaterais, estão lesões na retina, prejudicando a visão, e distúrbios cardiovasculares.

