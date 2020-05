Grupo Tivoli Distak reforça o amor à família e diz que em breve tudo voltará ao normal

Grupo Tivoli Distak reforça o amor a família e diz que em breve tudo voltará ao normal - Crédito: reprodução

Assista ao vídeo

O momento é de reflexão. O mundo não parou, apenas sofreu uma pequena pausa. Período para valorizar, amar e cuidar da família. Olhar de mais perto quem amamos, enquanto profissionais cuidam para que tudo volte à normalidade em breve.

Em momento de pandemia da Covid-19, o Grupo Tivoli Distak revela uma mensagem de carinho, amor e esperança em um futuro promissor.

Hoje, todos têm que estar ao lado daqueles que amamos, ter um pouco de paciência até que a vida volte ao normal para que em breve, todos possam voltar ao dia a dia, com saúde, felicidade e amor ao próximo.

O Grupo Tivoli Distak, é uma empresa que oferece aos seus clientes o que há de melhor em rochas ornamentais, mármores, granitos entre outras pedras de alto padrão, nacionais e importadas. Com know how e competência de quem entende do assunto, nós vamos desde o fornecimento até a execução e acabamento com todo cuidado que seu projeto merece. Todas essas ideias, fez com que a empresa ganhasse cada vez mais destaque no interior de São Paulo. Por isso, em 2015 iniciou o trabalho na grande Capital. Com um atendimento diferenciado, garantia em seus serviços e o menor prazo de entrega, a Tívoli está sempre acompanhando as tendências do mercado oferecendo aos seus clientes novidades e ainda o melhor custo x benefício.

