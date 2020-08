Governo de SP volta atrás e mantém São Carlos na fase amarela

Ao contrário do que foi informado anteriormente, São Carlos permanece na fase amarela do Plano São Paulo de flexibilização da economia. O governo do estado enviou mais cedo para as Prefeituras, um mapa incorreto, colocando a cidade na fase laranja.

Entretanto, durante a coletiva de imprensa, foi exibido o mapa que mostra São Carlos na fase amarela.

Portanto, consideramos que a cidade segue nas condições que já vinham sendo aplicadas.

Outros portais de noticiais da cidade postaram a mesma informação sobre o rebaixamento.

