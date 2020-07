Governo de SP vai usar ventilador pulmonar desenvolvido na USP em pacientes com Covid-19

O governo de São Paulo anunciou nesta quarta-feira (15) que o ventilador pulmonar emergencial Inspire, desenvolvido por uma equipe de pesquisadores da Escola Politécnica da USP, será usado no atendimento a pacientes com coronavírus atendidos no Instituto do Coração do HC (Hospital das Clínicas) da Faculdade de Medicina da instituição.

Desenvolvido em um prazo de quatro meses por uma equipe de 200 pesquisadores, o projeto visa a produção de ventiladores pulmonares em grande escala em fábricas no território nacional, com custo reduzido e tecnologia majoritariamente brasileira. O custo unitário é estimado pela USP entre R$ 5 mil e R$ 10 mil.

O projeto oferece uma alternativa para suprir a demanda hospitalar provocada pela pandemia. O equipamento pode ser usado tanto em casos de média complexidade como nas ocorrências de infecção por coronavírus que exigem terapia intensiva.

Um estudo clínico aprovado pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa viabilizou o uso de dez ventiladores para atendimento a 40 pacientes do Incor a partir desta quinta (16). A USP está cumprindo as exigências finais da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) para a produção e distribuição dos aparelhos em grande escala.

Projeto Inspire

O ventilador pulmonar Inspire foi desenvolvido por uma equipe multidisciplinar de pesquisadores da Escola Politécnica da USP. O grupo é coordenado pelos professores Raúl Gonzalez Lima e Marcelo Knörich Zuffo. Uma parceria entre o Governo de São Paulo e a Marinha prevê a produção de dez a 20 equipamentos por dia.

A iniciativa também envolve outras unidades da USP e sete instituições parceiras e recebeu doações privadas que já ultrapassam R$ 7 milhões. O Governo de São Paulo está apoiando a captação de investimentos para o projeto por meio da InvestSP, agência estadual de promoção de investimentos e competitividade.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também