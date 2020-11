Governo de SP realiza atualização das fases do Plano SP nesta segunda-feira (30)

Crédito: Divulgação

O Governo do Estado atualiza, nesta segunda-feira, dia 30, as fases do Plano São Paulo. A região de São Carlos se encontra na fase amarela.

O Centro de Contingência que controla a situação do novo coronavírus teria pedido ao governador João Doria (PSDB) que as regiões que estão na fase verde voltem para a fase amarela.

Nas últimas semanas as internações de pacientes infectadas pela Covid-19 aumentou em várias regiões do estado lotando alguns leitos de UTI de hospitais públicos e privados. O Estado de São Paulo registra 42 mil óbitos e 1,24 milhão casos de coronavírus.

Há a possibilidade de algumas regiões, incluindo a Região Metropolitana de São Paulo, de regredirem, voltando para as fases amarela e laranja.

