Governo de SP libera reabertura de academias e cinemas somente para cidades na fase amarela

O governo João Doria (PSDB) anunciou em coletiva no começo da tarde desta sexta-feira (3) as para a reabertura de academias, cinemas e teatros ainda neste mês, em regiões que estão na fase amarela do Plano São Paulo, que não inclui São Carlos que está na zona laranja.

A expectativa é que esses setores possam iniciar o atendimento ao público a partir do dia 27 de julho, se as tendências de redução dos índices de novos casos, internações e mortes por covid-19 permanecerem.

Academias terão de respeitar um limite de ocupação 30% da capacidade de público, com horário de funcionamento de seis horas diárias, com acesso de alunos apenas por meio de agendamento prévio. Não será permitida atividades em grupo e do uso dos vestiários.

Os cinemas, teatros e eventos em geral só poderão ocorrer com todo o público sentado, ocupando 40% da capacidade do espaço, com as pessoas respeitando a distância de um metro e meio, com venda de ingressos realizada exclusivamente pela internet. Consumo de alimentos de bebidas estarão proibidos.

O uso de máscara nestes locais continua obrigatório.

