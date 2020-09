Garoto do Espaço, Super Máscara e Aquabão: Heróis Unidos no combate ao novo coronavírus

Maria Aparecida, Karen e Raquel durante entrevista: Gibi procura a conscientização quanto à prevenção da Covid-19 - Crédito: Marcos Escrivani

Um produto elaborado através de um projeto de extensão de iniciativa da professora Martha Morais Minatel, do Departamento de Terapia Ocupacional da UFSCar, do LaFollia (Laboratório de Terapia Ocupacional e Saúde Mental), que contou com a parceria da também professora Giovana Garcia Morato e que ganhou um formato bem popular, através de reuniões remotas com pessoas ligadas a Educação de São Carlos. Tudo isso em plena pandemia da Covid-19.

Dessa união de forças surgiu o Heróis Unidos, um gibi de 12 páginas e tiragem de 8,6 mil exemplares. Uma história em quadrinhos com três super heróis que tem como missão, combater e exterminar o pior vilão dos últimos 100 anos: o temível e letal novo coronavírus, o Sars-Cov-2, responsável pela pandemia da Covid-19. Além de uma história para entreter crianças e adolescentes, vários passatempos para que o leitor(a) interaja com os personagens.

Assim, o Garoto do Espaço, que fala da importância do distanciamento; A Super Máscara, que impede que o novo coronavírus infecte as pessoas e o Aquabão, que ressalta a necessidade da higienização, são os protagonistas desta iniciativa que visa conscientizar e ensinar a todos a necessidade da prevenção em tempos de pandemia.

O São Carlos Agora entrevistou Maria Aparecida Pereira, 57 anos, especialista em Educação Social, gerente de projetos do Salesianos São Carlos e presidente do Conselho Municipal de Assistência Social; Karen Martins Gonçalves, 46 anos, pedagoga e coordenadora da Casa da Infância Estrela da Manhã e Raquel Alves Borba, 34 anos, coordenadora administrativa da Acorde São Carlos, que relataram a importância do gibi nesta época de isolamento social no combate à Covid-19.

“É um livrinho com uma história em quadrinhos, ensinamentos e muitos passatempos destinos para crianças e adolescentes de Organizações da Sociedade Civil (antigas ONGs). Na verdade para a população em geral. É um material lúdico que atingiu todo tipo de público. Inclusive crianças com necessidades especiais”, disse Maria Aparecida.

O gibi nasceu em plena pandemia com o intuito de conscientizar e instruir. “Caiu no gosto de todas as crianças. Desde as imagens, as atividades lúdicas. E chamou a atenção dos adultos. Tivemos conhecimento que até avôs e avós se interessaram e passaram a prestar atenção no material. São heróis que trabalham com o imaginário de todos. Na verdade, eles convidam a todos a ser super-heróis e combater este vilão”, sugeriu Karen.

EM VÁRIOS BAIRROS

A Ação Coletiva de Cidadania das Organizações da Sociedade Civil atingiu onze instituições que trabalham com crianças e adolescentes em vulnerabilidade social em São Carlos. Foram feitos kits com quatro máscaras e dois gibis e entregues para 2,5 mil famílias da Casa da Infância Estrela da Manhã, Apae, Rede Solidária e de Apoio Região Aracy, Projeto Coração, Acorde, Obras Sociais Francisco Thiesen, Projeto Madre Cabrini, Projeto Anjo da Guarda, Nave Sal da Terra, Nosso Lar e Proara.

“Foram distribuídos em vários bairros e inicialmente a meta é que este produto oriente as famílias quanto a prevenção à Covid-19. No olhar de quem frequenta as organizações, fica caracterizado que elas estão desprotegidas e isso nos sensibilizou”, comentou Maria Aparecida.

Porém, após ser entregue a primeira edição dos gibis nos respectivos kits, Karen viu que a iniciativa foi positiva, uma vez que ocorreu um processo que é considerado lento e longo. “Até que todos entendam o conteúdo, da necessidade da prevenção, demanda tempo. Porém, vemos hoje que as crianças captaram a ideia e usam as máscaras e incentivam os adultos. Porém notamos que há um número significado de pessoas em nossa sociedade que não tem acesso às máscaras”, comentou Karen “Por este motivo estamos em buscas de parcerias para lançar a segunda edição do Heróis Unidos e entregar possivelmente em unidades de saúde do município, como UPAs, UBSs e USFs”, emendou Maria Aparecida.

INTERAÇÃO

Satisfeita, a coordenadora da Acorde, Raquel Borba não escondia a emoção com o impacto causado pelo gibi às crianças, jovens e adultos assistidos pela entidade que atende pessoas com necessidades especiais. No total são 220 famílias atingidas.

“No meu entendimento, o gibi passou uma informação muito importante e tenho como feedback uma interação importantíssima. Uso de máscaras é constante por parte das famílias, as atividades que o livrinho proporciona. Notamos isso quando vamos entregar os alimentos. Todos nos recepcionam com máscaras. Notamos ainda as famílias mais contentes. Este gibi levou informações e orientações importantes sobre o combate a pandemia. Nossos assistidos se sentem super-heróis no combate ao novo coronavírus quando apenas usam a máscara. E isso é muito importante”, considerou Raquel.

COMO SURGIU?

O gibi se originou através de um curso de extensão da UFSCar. No início não tinha um linguajar destinado para o dia a dia. Reuniões remotas entre os envolvidos, fez com que o Garoto do Espaço, a Super Máscara e o Aquabão ganhassem vida. Paralelamente, a preocupação em buscar frases destinadas para as crianças.

“Tudo surgiu naturalmente, através de conversas. A preocupação era fazer com que o gibi caísse no gosto de todos. A iniciativa foi plena em êxito e trabalhamos para os resultados sejam os melhores possíveis”, finalizaram Maria Aparecida e Karen.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também