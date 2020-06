Funcionários e direção da Malu Mania testam negativo para Covid-19

Após transtorno mental e prejuízo financeiro devido ao fechamento nesta quarta-feira, 17, da loja da Avenida Dr. Teixeira de Barros (Rua Larga), na Vila Prado, os oito funcionários e a direção da Malu Mania, loja no ramo de pet shop, reabre as portas nesta quinta-feira, 18.

O fechamento aconteceu após uma funcionária, que estava infectada pelo novo coronavírus, responsável pela pandemia da Covid-19, escondeu que estava doente e colocou em risco os colegas de trabalho e clientes da loja.

No início da noite desta quarta-feira, 17, com exclusividade, a reportagem do São Carlos Agora entrevistou Laerte Dell Piaggi, um dos proprietários do estabelecimento, que relatou os momentos de apreensão.

COMO TUDO OCORREU

Segundo Laerte, a funcionária foi contratada no dia 25 de maio e passava por um período de experiência. “É uma jovem alegre e simpática. Sinceramente não sei o que passou por sua cabeça”, disse.

Laerte obteve informações de que no dia 2 de junho, a funcionária passou a apresentar tosse e um pouco de falta de ar e no dia 6, procurou orientação médica e dois dias depois veio o diagnóstico: a jovem portava o Sars-Cov-2. “Ela testou positivo, mas não comunicou ninguém. Estava com sintomas e ficou alguns dias doente. Mas se manteve em silêncio. Ela é diabética e está no grupo de risco”, contou.

MONITORADA

Por ter sido testada positivo para Covid-19, a funcionária passou a ser monitorada pela Vigilância Epidemiológica e o SCA apurou que ela foi contatada várias vezes, porém não atendia o fone. Em uma oportunidade, na segunda-feira, 15, o marido atendeu, disse que ela estaria trabalhando e desligou logo em seguida.

Diante da gravidade da situação, fiscais da Vigilância Epidemiológica insistiram nas ligações, até que a jovem atendeu e disse que trabalhava em uma outra empresa, mas em home-office.

Com a afirmação de que trabalharia em uma empresa de call-center, a Vigilância Epidemiológica ligou e teve a afirmação que ela teria sido dispensada.

Em busca do paradeiro da mulher, os fiscais buscaram exames de admissão e chegaram até o real local de trabalho, a Malu Mania, onde entraram em contato e descobriram a verdade.

TENTOU MENTIR

Após descobrir que sua funcionária tentou ludibriar a Vigilância Epidemiológica, Laerte buscou a verdade. “Entretanto ela continuava a afirmar que não sabia de nada, que fez exames, mas que ninguém revelava o resultado. Porém, ela não sabia que estava sendo monitorada”, disse Laerte. “Sinceramente não sei o que passou na cabeça dessa mulher. Levava vida normal, teve contato com outras lojas e com clientes. Mas ela cometeu um grave erro”, emendou, salientando que foi afastada do trabalho e está em isolamento social até o dia 22 de junho. “No dia 23 retorna para o trabalho”, concluiu.

CUIDADOS COM OS FUNCIONÁRIOS E DIREÇÃO

Após tomar conhecimento da gravidade do problema, Laerte informou que investiu R$ 3,6 mil em exames para os oito funcionários que trabalhavam oito horas por dia com ela e para a direção da Malu Mania da Vila Prado. Os resultados saíram hoje e todos foram testados negativos. “Perdemos um dia de trabalho e além do transtorno mental, tivemos prejuízo financeiro”, lamentou. “Mas graças a Deus, todos estão bem de saúde”, salientando que a loja reabre nesta quinta-feira, 18.

PROTOCOLOS DE SEGURANÇA

Laerte informou que o pet shop estará atendendo o público das 9h às 18h e seguirá os mais rígidos protocolos de segurança. “Como já vínhamos fazendo. A loja é arejada e obedecíamos o distanciamento recomendado pelas autoridades sanitárias (dois metros entre as pessoas), além de todos os funcionários utilizarem máscaras e disponibilizarmos álcool em gel. Vamos reforçar toda a segurança para bem-estar dos clientes e nossos colaboradores”, garantiu Laerte.

Segundo o comerciante, todos os exames negativados dos funcionários sobre a Covid-19 estarão à disposição dos clientes. “Graças a Deus ninguém foi contaminado na loja”, finalizou.

