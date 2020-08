Funcionários do Ceme afirmam que dois trabalhadores testaram positivo para a Covid-19; Saúde diz que foi apenas um

Crédito: Divulgação

Uma denúncia foi feita na tarde desta segunda-feira, 31, por funcionários do Centro Municipal de Especialidades (Ceme), na Vila Isabel, em São Carlos. Segundo eles, dois servidores teriam sido testados positivos para a Covid-19. Porém, desde então, o prédio não teria sido higienizado, os demais companheiros de trabalho não foram testados para a infecção e as atividades seguem a rotina normal do dia a dia. Já Marcos Palermo, secretário de saúde, informou que apenas um funcionário foi infectado.

O São Carlos Agora apurou junto aos denunciantes que na segunda-feira, 24, uma funcionária que trabalha no prontuário do Ceme passou mal durante o trabalho e posteriormente foi diagnosticada com a Covid-19. Na mesma sala, trabalharia outros quatro servidores municipais que entregam prontuários e fazem cadastros de pacientes.

Naquele dia, durante a hora do almoço, a funcionária que estaria passando mal saiu do trabalho e foi até a Santa Casa, onde teria sido internada. No mesmo dia, uma segunda funcionária, uma enfermeira, também teria testado positivo para a mesma infecção.

Entretanto, desde a segunda-feira, 24, os funcionários informaram que o Ceme não foi fechado para higienização e os demais servidores não passaram por testes para saber se estariam infectados ou não.

“Desde então, trabalhamos normalmente. Neste período atendemos centenas de pacientes de São Carlos e da região, todas pertencentes ao SUS. Estamos trabalhando sob muita pressão e não podemos nos afastar”, disse um dos funcionários.

PALERMO RETRUCA

O São Carlos Agora manteve contato com o secretário de Saúde Marcos Palermo. Segundo ele, somente uma funcionária teria sido infectada pelo Sars-Cov-2 e o fato teria ocorrido na quinta-feira, 27 e não na segunda-feira, 24. No mesmo dia, garantiu, a funcionária foi afastada e está em isolamento. Porém não necessitou ser internada.

Palermo garantiu ainda que nenhum outro funcionário do Ceme apresentou sintomas relacionados ao novo coronavírus e por este motivo não foram testados.

Por outro lado, garantiu que todo o prédio do Ceme é rotineiramente higienizado, obedecendo os protocolos de segurança.

