Funcionários de supermercado são afastados após um deles ser internado na UTI com covid-19

Crédito: Google Maps

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos informa que foi notificada por um hospital da cidade de um paciente internado com suspeita de COVID-19, funcionário de uma grande rede de supermercado da cidade.

Imediatamente a equipe da Vigilância entrou em contato com administração do supermercado e afastou outros 16 funcionários, sendo 6 do próprio supermercado e 10 de uma empresa prestadora de serviço, comunicantes do paciente internado. Todos estão em isolamento domiciliar e as amostras para exame já foram coletadas.

Já o rapaz internado, de 32 anos, continua no hospital em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), mas o estado de saúde evolui bem. O primeiro exame realizado deu positivo para a COVID-19, porém foi encaminhada uma contraprova.

A empresa garante que uma equipe médica orientou todos os funcionários e ressalta que todos estão trabalhando com máscaras, utilizam álcool em gel e foram colocados separadores em todos os caixas das lojas.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também