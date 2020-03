Força Tarefa realiza operação de 12h para coibir funcionamento de estabelecimentos não permitidos em decreto

Crédito: Divulgação

A Prefeitura Municipal através da Guarda Municipal, Departamento de Fiscalização da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano, Procon Vigilância Sanitária e a Policia Militar realizaram nesta segunda-feira, 23, três operações pela manhã, tarde e noite para verificar o cumprimento do decreto 140/2020 que dispõe sobre a adoção, no âmbito da atividade comercial, de medidas temporárias de prevenção a disseminação do Coronavírus (Covid-19).

As denúncias de descumprimento do decreto que foram realizadas pelo telefone 153 da Guarda Municipal foram atendidas. Na blitz desta segunda-feira foram realizadas vistorias em boates, casas de laser e atendimento as denúncias feitas pelos munícipes.

Dezenas de estabelecimentos foram vistoriados em diversos bairros da cidade. “A operação continuará a todo vapor nesta terça-feira”, garante o Secretario Municipal de Segurança e Defesa Social Samir Antônio Gardini.

“As vistorias em conjunto em horários diferenciados permitem que todas as denúncias de atividades irregularidades sejam verificadas, além de ser realizadas vistorias de saturação nos bairros”, disse Gardini.

“A conscientização e divulgação das vedações de abertura de atividades de estabelecimentos constantes visam garantir a saúde pública a toda população. È necessário a colaboração de todos os comerciantes e população para impedir a aglomeração de pessoas e contato pessoal para evitar a disseminação do Coronavirus”, assegurou o diretor de Fiscalização Rodolfo Tiberio Penela.

