Força-tarefa realiza mega operação para coibir aglomeração em bares e praças públicas

A Força Tarefa, composta pela Guarda Municipal, Policia Militar, Departamento de Fiscalização, Procon, agentes de trânsito e Vigilância Sanitária, realizou na tarde deste sábado (08/08) uma megaoperação par coibir aglomeração de pessoas em bares, praças e áreas públicas durante e após o jogo entre Corinthians e Palmeiras pela final do Campeonato Paulista.

Dezenas de bares foram vistoriados e um comércio foi interditado. Uma denúncia de rodeio clandestino foi averiguada, porém no local apenas estava ocorrendo à vacinação de animais.

Também foram realizadas abordagens em veículos e pessoas na avenida São Carlos, Praça Coronel Salles e rua Larga , bem como os torcedores foram orientados a não realizar aglomerações.

O secretário de Segurança Pública, Samir Gardini, disse que a divulgação antecipada realizada pela Secretaria de Comunicação foi fundamental para conscientizar as pessoas sobre a importância do distanciamento nesse momento de pandemia.

Gardini informou que a operação foi um sucesso e a saúde pública foi preservada. "Respeitamos esse momento de alegria e comemoração da população, mas é importante as forças de segurança e a fiscalização estarem atentas e preparadas para fazer com que todos cumpram as normas do Plano São Paulo".

