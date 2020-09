Força-tarefa paralisa festa com aproximadamente 100 pessoas no Aracê de Santo Antonio

Crédito: Divulgação/PMSC

A força-tarefa de combate ao coronavírus, formada pela Guarda Municipal, Polícia Militar, departamento de fiscalização, Procon e Vigilância Sanitária realizou três operações neste feriado de 7 de setembro. Em uma delas uma festa com 100 pessoas foi interditada no Aracê de Santo Antonio.

Durante o dia as equipes realizaram vistorias nas regiões do Mercado Municipal, calçadão e corredores comerciais na Vila Prado e Santa Felícia, além de atender a denúncias e realizar ronda nos bairros com menores taxas de isolamento social.

No período noturno a força-tarefa foi até uma chácara no Aracê de Santo Antonio para checar uma denúncia. Chegando lá os agentes encontraram uma festa de aniversário com aproximadamente 100 pessoas.

O organizador foi identificado e a festa paralisada.

Na sequencia mais dez bares foram vistoriados, porém nenhuma irregularidade foi encontrada.

Denuncias de aglomeração de pessoas podem ser feitas pelo telefone 153 da Guarda Municipal.

