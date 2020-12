Força-tarefa interrompe festa com quase 1 mil pessoas no Varjão

Chácara onde acontecia a festa irregular no Varjão. - Crédito: Colaborador/SCA

A força-tarefa de combate ao Coronavírus, composta pela Guarda Municipal, Policia Militar, Departamento de Fiscalização e Vigilância Sanitária interditaram na noite de sábado (12) uma festa funk com quase 1 mil pessoas sem a devida autorização e não permitida pelo Plano São Paulo em uma chácara localização na região do Varjão.

Após denúncias feitas junto ao telefone 153 da Guarda Municipal, equipes foram até o local e verificaram que a festa no estilo pancadão estava sendo acontecendo sem as devidas licenças. Vale ressaltar que eventos com pessoas em pé não são permitidos pelo Plano São Paulo, com intuito de evitar a proliferação do Covid 19. O evento foi paralisado e interditado.

O organizador foi identificado e qualificado em registro de ocorrência pela Guarda Municipal. Agora todo o relatório deveré ser encaminhado ao Ministério Público e o responsável pela festa irregular está sujeito as multas administrativas e judiciais no valor de R$ 50 mil.

