Força-tarefa interdita três bares e notifica outros 10 por descumprimento de horários e aglomeração de pessoas

Crédito: Divulgação/PMSC

A força-tarefa de combate ao coronavírus realizou na noite desta sexta-feira (14) e madrugada deste sábado (15) uma operação para fiscalizar o cumprimento das regras e horários de bares e restaurantes estipulados pelo Plano São Paulo de flexibilização da economia. São Carlos se encontra na fase amarela, que permite abertura dos estabelecimentos até as 22h.

Foram fiscalizados bares na região central e nos bairros. Três estabelecimentos foram interditados e 10 notificados por descumprimento das normas. Três bares também foram autuados pela vigilância sanitária pelo não uso de máscaras.

Segundo o secretário municipal de segurança pública e defesa social, coronel Samir Gardini, "o controle da capacidade dos locais é essencial para evitar aglomerações de pessoas. Os bares que descumprirem as exigências serão autuados e até interditados"

Já o diretor do departamento de fiscalização da Prefeitura Municipal, Rodolfo Tibério Penela, disse que os bares, lanchonetes e restaurantes devem cumprir o horário de funcionamento com consumo no interior até às 22h, com ocupação de 40% dos assentos. "Em hipótese nenhuma deve-se atender pessoas em pé, para evitar aglomerações", frisou o diretor.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também