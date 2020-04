Força-tarefa interdita estacionamento e vias de acesso para evitar aglomerações em cemitérios

Crédito: Divulgação

A Prefeitura de São Carlos, através das secretarias de Segurança Pública e Defesa Social e de Transporte e Trânsito, realizou na madrugada desta sexta-feira, 10, a interdição dos estacionamentos e vias de acessos ao Cemitérios Nossa Senhora do Carmo e Santo Antônio de Pádua.

De acordo com o secretário de Segurança Pública, Samir Gardini, a decisão foi tomada após reunião com os membros do Comitê de Crise que fechou os cemitérios para visitação pública até o próximo domingo, 12, para evitar aglomeração, principalmente de idosos. "Para evitar maiores problemas foi necessário também interditar os estacionamentos e fiscalizar o comércio de ambulantes nesses dois locais".

A Força Tarefa esteve nos dois locais logo no início da manhã desta sexta-feira e notificou uma banca de flores em funcionamento em dos cemitérios, em descumprimento ao Decreto Municipal que dispõe sobre o fechamento do comércio em geral em virtude da disseminação da COVID-19 na cidade.

As equipes de agentes de trânsito e de fiscais da Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano, com apoio da Guarda Municipal e Polícia Militar, continuam nas ruas para evitar aglomerações em qualquer região da cidade.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também