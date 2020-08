Força-tarefa interdita escola clandestina que funcionava dentro de condomínio em São Carlos

Residências não tinham autorização para funcionar com escolas infantis - Crédito: Divulgação/PMSC

A força-tarefa de combate ao coronavírus flagrou na tarde desta quarta-feira (19), duas casas que funcionavam como escola infantil clandestina dentro do condomínio Terra Nova em São Carlos.

Os agentes da guarda municipal, departamento de fiscalização da Prefeitura Municipal e Polícia Militar foram até o local após denúncias anônimas feitas ao telefone 153 da GCM.

Na chegada das equipes foram encontradas 10 crianças na faixa etária de 0 a 8 anos.

A força-tarefa, acompanhada do Conselho Tutelar e da Vigilância Sanitária, verificaram que os imóveis não tinham segurança e nem condições sanitárias exigidas para o funcionamento de uma escola, além de não ser uma unidade educacional regularizada. A fase amarela do Plano SP também não permite o retorno de atendimento presencial de alunos pelas escolas de educação infantil.

“Interditamos os dois imóveis, paralisamos as atividades e o Conselho Tutelar orientou as pessoas que estavam no local atendendo as crianças para que entrassem em contato imediatamente com os responsáveis ou pais das crianças para a retirada dos mesmos”, declarou Rodolfo Penela, diretor de Fiscalização da Prefeitura.

Um boletim de ocorrência foi registrado e os responsáveis serão multados por crime contra a saúde pública.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também