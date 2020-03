Força-tarefa interdita cassino clandestino que reunia várias pessoas na Vila Prado

Crédito: Divulgação

A força-tarefa formada pela Guarda Municipal, Departamento de Fiscalização, Procon e Polícia Militar interditou na tarde deste sábado (28) um clube que funcionava como cassino clandestino na rua Doutor Duarte Nunes, na Vila Prado. No endereço havia mais de 15 pessoas jogando baralho e bocha. No local também havia uma máquina caça-níquel.

O Centro de Controle Operacional (CCO) da Guarda Municipal, através do telefone 153 recebeu denúncias que havia aglomeração de pessoas no local. Rapidamente as equipes se deslocaram para o endereço e constataram que havia dezenas de pessoas em um local fechado com mesas de jogos, campo de bocha e máquinas caça-níqueis.

Segundo o diretor do departamento de fiscalização da Prefeitura Municipal, Rodolfo Penela, o local foi interditado e o responsável pelo estabelecimento conduzido ao Plantão Policial, onde permaneceu a disposição da autoridade policial. Todo o material encontrado no imóvel foi apreendido.

