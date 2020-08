Força-tarefa interdita boate na SP-310

Imagem Ilustrativa - Crédito: Divulgação

A Força Tarefa, composta pela Policia Militar, Guarda Municipal, Departamento de Fiscalização e Vigilância Sanitária realizaram na noite de terça-feira (04/08) uma operação noturna para verificar o cumprimento do Plano São Paulo na fase amarela.

Após denúncia, as equipes foram fazer uma vistoria em uma Boate localizada na Rodovia Washington Luis (SP 310) e constataram três clientes consumindo bebidas e sete pessoas sem máscaras.

Os fiscais da Vigilância Sanitária autuaram com um auto de infração o estabelecimento no valor de R$ 35.175,14 e o Departamento e Fiscalização interditou o local por estar infringindo as determinações de horário e regras do Plano São Paulo.

